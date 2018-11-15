Югра "перетасует" участников очереди за жилищной субсидией для многодетных. Комарова сделала заявление

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова ответила на вопрос о выплате жилищных субсидий участникам программы "Доступное жилье молодым". В скором времени будет пересмотрена очередность выплаты субсидий, регион выделит несколько категорий семей, которые смогут получить поддержку в приоритетном порядке, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам губернатора, в первую очередь субсидии получат семьи, уже заключившие договоры купли-продажи - таких больше 11 тыс. человек. Также в приоритетный список попадут лица, которые находятся на границе 36-летнего возраста, по достижению которого участники исключаются из программы. Третьей "льготной" категорией станут молодые семьи, попавшие реестр дольщиков, пострадавших от действий застройщиков. Наталья Комарова подчеркнула, что эти предложения озвучили сами семьи, они получили поддержку большинства.

"Мы готовы к этим решениям. Я уверена, что его все поддержат, но решение надо принимать. Раз большее количество людей настаивает, давайте реализуем", - сказала Наталья Комарова.

Средний размер субсидии сегодня составляет порядка 1 млн руб. За годы работы программы регион направил на нее порядка 17 млрд руб., уточнила губернатор.

Проблема с очередниками может изменить схему предоставления субсидий в будущем. Наталья Комарова заявила о поручении правительству выработать схему программ поддержки без механизма формирования очереди.

Добавим, что вопрос о жилищных субсидиях - самый задаваемый в социальных сетях.

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