"Волнистый" дом в Москве мэрия назвала соответствующим всем регламентам

В мэрии Москвы заявили, что "волнистый" дом по адресу: ул. Дмитрия Ульянова, 27, сданный по программе реновации, соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации.

Заключение выдано комитетом государственного строительного надзора города, говорится в комментарии столичной мэрии, полученном в ответ на запрос Накануне.RU

В первой декаде октября в этот дом начали переезжать жильцы сносимых пятиэтажек на улице Кедрова - участники программы реновации. Состояние здания повергло их в ужас.

Появилось видео, на котором автор, используя снимки здания, рассказывает, как "плиты во внешней отделке дома везде поставлены криво" и "швы на стыке каждый раз разные". Также он обращает внимание на кривые углы дома, которые видно невооруженным взглядом.

Эдуард Распопин показывает, что "весь дом осыпается", поскольку "строительные швы потрескались, что говорит о некачественной смеси, которая использовалась при строительстве". Местами была замечена "ручная работа" строителей - отделочную плитку переклеивали заново "на скотч".

"Что-то подсказывает, что в этом доме жить нельзя… Если смотреть снизу вверх, то во многих местах он просто идет волной", - предположил он.

По мнению автора ролика, такие кадры заставляют считать, что "программа реновации - переселение из ветхого жилья в новое ветхое жилье".

Накануне.RU направило в адрес мэрии официальный запрос. Однако там заверили, что строительство осуществлялось "в строгом соответствии с перечнем национальных стандартов и правил, с соблюдением требований технических регламентов".

"Проектная документация по объекту получила положительное заключение ГАУ "Мосгосэкспертиза", - говорится в ответе.

В мэрии уточнили, что в сентябре 2016 года указанный дом был включен в Программу реновации жилищного фонда в Москве на стадии высокой строительной готовности. Утверждается, что планировочные решения по объекту утверждены и реализованы, а изменения проектной документации вносились исключительно в части отделки квартир.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, летом прошлого года Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о реновации в Москве. 1 июля президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда столицы.