"Реновация в регионах должна идти по иному пути, нежели в Москве". В Госдуме обсудили возможности реализации программы в субъектах

В Госдуме обсудили возможности осуществления реновации жилого фонда в регионах. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы Сергей Миронов и Галина Хованская внесли ранее в нижнюю палату парламента. Проект закона носит рамочный характер. Участники парламентских слушаниях отметили, что регионы нуждаются в такой глобальной программе, однако проводить ее следует в соответствии с ресурсами, которые есть у субъектов РФ. Подробности - в материале Накануне.RU.

Процесс всероссийской реновации жилого фонда авторы инициативы считают стратегическим направлением. Проект внесенного в Думу федерального закона носит более широкий характер и связан с более серьезными задачам в рамках региональной политики, нежели программа реновации в Москве.

"Нам не стыдно за те нормы, которые мы прописали в законе о реновации в Москве, многие из них перекочевали в федеральный закон, потому что они отвечают интересам наших граждан. Но это первый проект, он потребует системного комплексного подхода, внесения изменений в градостроительный, земельный, административный, налоговый кодексы", - сказала Хованская в ходе слушаний.

При этом к реновации в регионах, по мнению депутата, следует приступать, когда основной объем аварийного жилищного фонда "исчезнет, как позорное явление".

"Через пять лет программа переселения из ветхого и аварийного жилья будет в основном во многих субъектах завершена… Если мы сейчас не запустим это стратегическое направление, то когда мы через 5-6 лет столкнемся с этой проблемой, у нас не будет нормативно-правовой базы, фундамента для проведения процесса реновации", - заявила глава думского комитета по ЖКХ.

В проекте федерального закона, в отличие от московского, предполагается не столько снос домов - прежде всего, в нем говорится о реконструкции зданий. Хованская подчеркнула, что реакция жителей была бы другая, если бы в московской программе реновации предусмотрели возможность реконструкции устаревших домов.

Также, на ее взгляд, для инвесторов и застройщиков должны быть созданы условия, "чтобы им было интересно заниматься этой программой". Кроме того, крайне важно наличие согласия жителей для реализации реновации. К началу процесса реновации, по мнению парламентария, готовы лишь 5-6 субъектов РФ.

"Регионы имеют разные потенциал, разное состояние жилищного фонда. Республики Тыва, Якутия, Дагестан, Ингушетия, а также Ямал вошли в пятерку регионов с самой большой долей ветхого и аварийного жилья… Мы понимаем, что сравнимых средств, которые есть в столице, в других регионах нет. Надо масштабировать те перемены, которые нужны людям и которые наши граждане требуют, в соответствии с возможностями. Это довольно сложная задача", - согласился в свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Действительно серьезные возможности по реализации программы инновации имеют порядка 10 регионов. Об этом заявил замгендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин. "Ямал, ХМАО, Свердловская, Московская Челябинская, Тюменская, Ростовская области, Сахалин. Это все регионы, которые имеют сотни тысяч квадратных метров аварийного жилья, успешный опыт реализации программ в предыдущие периоды и обладают потенциалом, в том числе финансовым, для решения этих задач", - выразил мнение чиновник.

В Минстрое считают, что реновация жилого фонда в регионах должна идти по иному пути, чем в Москве. В основном она должна касаться столиц субъектов РФ. Такое мнение выразил замминистра строительства Никита Стасишин. "Сколько бы Москва не получила дополнительных метров по реновации, они все равно будут востребованы. В регионах другая ситуация. Если мы говорим о старте реновации в регионах, то это должны быть в первую очередь столичные города субъектов, это должны быть центры, которые какое-то время хаотично застраивались, и непонятно, что там происходило", - считает он.

Государство, на его взгляд, должно дать регионам возможность выбирать, каким образом они будут консолидировать программы, при этом реновация не должна подменять собой ни переселение из ветхого и аварийного жилья, ни капремонт, подчеркнул замминистра.

"Сегодня не во всех регионах нужно увеличивать количество квадратных метров по реновации. Мы поддерживаем необходимость реконструкции, о которой говорится в проекте закона… Мы не должны ограничивать регионы в выборе тех или иных способов реновации, но мы должны четко должны прописать правила, по которым регионы будут понимать границы их полномочий… чтобы в первую очередь от этого получали дивиденды наши жители, а во вторую очередь - инвесторы", - заявил Стасишин.

Замглавы Минстроя отметил, что за счет федерального бюджета процесс реновации осуществлять в регионах будет сложно, и финансировать программу следует через инвестпроекты. Участники слушаний, тем не менее, отмечали, что привлекать к этому можно не только инвесторов, которым "мы смотрим в рот", но и даже средства олигархов.

Сами регионы все же надеются, что в федеральном законе о реновации жилого фонда в регионах будет прописана господдержка. Так, по словам зампреда правительства Иркутской области Евгения Балашова, регионы со своими финансовыми возможностями несут большой груз ответственности, и важно предусмотреть в этой связи механизмы финансирования из госбюджета. "Законом не предусмотрена даже смыль о вертикальной интеграции финансирования данного направления деятельности по реновации жилого фонда. конечно, такой инструмент федеральный, он может быть каким угодно, должен быть", - заявил он.

А, например, власти Южно-Сахалинска призывают как можно быстрее принять федеральный закон, поскольку отсутствия нормативной базы не дает им полноценно осуществлять реновацию даже при наличии финансовых средств и согласия жителей.

"Хотелось бы, чтобы закон о реновации был живым, а не мертвым. Мы за то, чтобы он был рамочным и больше давал права субъектам. Все субъекты РФ разные, есть те, кто имеет достаточный бюджет… Очень ждем, что, наконец, федеральный закон будет принят, чтобы в 2019 году приступить к этой программе", - отметила первый вице-мэр Южно-Сахалинска Наталья Куприна.

Ожидается, что инициатива будет рассмотрена в первом чтении уже в декабре.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, летом прошлого года Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о реновации в Москве. 1 июля президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин докладывал Путину, что в 2018 году под реновацию передано около 1 млн кв.м.

Московский опыт "жилищной революции" начинают пытаться воплощать в регионах. Власти Екатеринбурга заявили о старте программы реновации, но выяснилось, что затронет она не хрущевки, а бараки.