"Из ветхого жилья в еще более ветхое?" В Москве по программе реновации сдали дом с "волнистой стеной"

Состояние дома по адресу ул. Дмитрия Ульянова, д. 27, в который переезжают участники программы реновации Академического района Москвы, повергли жителей в ужас. Автор видео, используя снимки здания, рассказывает, как "плиты во внешней отделке дома везде поставлены криво" и "швы на стыке каждый раз разные". Также он обращает внимание на кривые углы дома, которые видно невооруженным взглядом, передает корреспондент Накануне.RU.

В первой декаде октября в этот дом на ул. Дмитрия Ульянова начали переезжать жильцы сносимых пятиэтажек на улице Кедрова.

Автор видео Эдуард Распопин показывает, что "весь дом осыпается", поскольку "строительные швы потрескались, что говорит о некачественной смеси, которая использовалась при строительстве". Местами была замечена "ручная работа" строителей - отделочную плитку переклеивали заново "на скотч".

"Что-то подсказывает, что в этом доме жить нельзя… Если смотреть снизу вверх, то во многих местах он просто идет волной", - предположил он.

По мнению автора ролика, такие кадры заставляют считать, что "программа реновации - переселение из ветхого жилья в новое ветхое жилье".

Очевидцы в комментариях к размещенному видео подтверждают, что проблемы с внешней отделкой здания проявились еще на стадии строительства.

"Его построили за полгода, мы живем прям рядом! Он вырос на глазах, во-первых, а во-вторых, еще когда верхние этажи не достроили, мы ехали мимо и видели, что с нижних уже осыпается плитка", - говорит одна из пользователей рунета.

Видео быстро набрало несколько десятков тысяч просмотров. В Сети жалеют новосёлов, которые "переедут в этот хлам".

Сам автор ролика Эдуард Распопин в комментарии Накануне.RU отметил, что не ожидал такого резонанса из-за видео.

"Не ожидал, что будет такая серьезная огласка. Не ожидал такого резонанса, думал, будет сотня просмотров. Дом строится давно, программа реновации реализуется давно, думал, что об этом все сказали и все показали. Я выбрал эту тему для выпуска на своем YouTube-канале и пошел посмотреть ближайший ко мне дом, построенный по программе реновации. Тем, что я увидел, решил предварительно поделиться. Увидел и удивился, теперь надо понять, насколько сделано это по нормативам и грамотно", - рассказал он.

Распопин сообщил, что готовит еще несколько видеоматериалов по проблеме. В настоящее время автор ищет технического эксперта, который сможет объяснить, "насколько такие отклонения находятся в пределах нормы или нет".

"Мы хотим сравнить его с другими домами по реновации - так же они построены, лучше или хуже. Потом хотим сделать чек-лист по приемке квартир по реновации - на что обращать внимание, что проверять. Сейчас ведем переговоры с жителями, которым сдали квартиры в этом доме. Мы обменялись контактами, сейчас будем уточнять у них, как происходила эта процедура заселения. Это мы планируем в течение ноября закончить", - поделился он.

Редакции Накануне.RU не удалось получить оперативный комментарий по обнародованным фактам от ответственных ведомств правительства Москвы. В адрес мэрии направлен официальный запрос.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, летом прошлого года Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о реновации в Москве. 1 июля президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин докладывал Путину, что в 2018 году под реновацию передано около 1 млн кв.м.

Московский опыт "жилищной революции" начинают пытаться воплощать в регионах. Власти Екатеринбурга заявили о старте программы реновации, но выяснилось, что затронет она не хрущевки, а бараки.