28 Декабря 2018
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Общество Центральный ФО

Специалисты осмотрели "волнистый" дом в Москве и подтвердили ряд нарушений

В Сети появились видео осмотра внешней и внутренней части "волнистого" дома в Москве, сданного в рамках программы реновации. Специалисты с использование оборудования провели анализ здания, а также "приемку" квартиры.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее появилось видео, на котором автор, используя снимки здания, рассказывает, как "плиты во внешней отделке дома везде поставлены криво" и "швы на стыке каждый раз разные". Также он обращает внимание на кривые углы дома, которые видно невооруженным взглядом.

Эдуард Распопин показывает, что "весь дом осыпается", поскольку "строительные швы потрескались, что говорит о некачественной смеси, которая использовалась при строительстве". Местами была замечена "ручная работа" строителей - отделочную плитку переклеивали заново "на скотч".

Все эти внешние недоделки он попросил проверить и прокомментировать специалистов. Они подтвердили наличие нарушений, однако, по их мнению, "пока наверняка сказать, что будет с домом, невозможно".

Так, благодаря использованию тепловизора были отмечены "холодные участки" на стенах дома. "С панельного шва идут вдувания холодного воздуха, что дает промерзание по стене", - отмечается в ролике. По словам специалистов, единственный выход устранить нарушение - расшивать шов, а это "фасадная работа альпинистами", то есть капитальный ремонт.

дверь, жилье, замок, новостройка, реновация(2018)|Фото: stroi.mos.ru

Отколовшаяся от панели плитка свидетельствует о допущенном браке при изготовлении панелей на заводе, отмечают эксперты. Чаще всего, по их словам, плитка сразу устанавливается на панели, и если "она отваливается", то это значит, что "под ней были пустоты, непроклеенные участки".

Зафиксированы и отклонения в виде "ухода стены от посадочных осей". Однако эксперты призвали пригласить на осмотр геодезистов, чтоб посмотреть, насколько это отклонение критично.

Во второй части видеоролика проводится осмотр самой квартиры, сданной одному из жильцов в рамках реновации. "Невооруженным глазом видны с десяток нарушений - от грязи на обоях до сколов на двери", - говорит Распопин.

С помощью специальных приборов тщательно были проверены другие возможные недоделки. Так, было зафиксировано продувание холодного воздуха по периметру всего монтажного шва внутри квартиры. Эксперты не исключили, что на заводе произошел брак, и не доложили утеплитель.

реновация, улица Дмитрия Ульянова, 27(2018)|Фото: Эдуард Распопов

Кроме того, также были обнаружены "косые" стены. "Стенка имеет отклонения от плоскости порядка 20 мм. Это значит, что штукатурные работы выполнены некачественно, отклонения связаны с тем, что маяки при выполнении работ выставлены неправильно. Вследствие чего, если говорить простым языком, стена идет волной", - отмечает специалист.

В ходе "приемки" квартиры выявлены отклонения оконных створок, дефекты стекол, сколы на дверях, повреждения дверной коробки и ряд других недостатков.

"Вывод: все стены дома нужно отштукатурить, все окна перепенить - с них дует, а два из них заменить. По швам дома идет промерзание в двух комнатах - их нужно расшивать и переуплотнять", - резюмирует автор видеоролика.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в мэрии Москвы заявили, что "волнистый" дом по адресу: ул. Дмитрия Ульянова, 27, сданный по программе реновации, соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации.

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Специалисты осмотрели "волнистый" дом в Москве и подтвердили ряд нарушений

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Теги: реновация, улица Дмитрия Ульянова, 27, Москва



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