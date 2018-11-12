Цеповяз заявил, что фотографии с шашлыком и крабами - фотошоп

Осужденный по делу "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз заявил, что не пользуется в колонии никакими привилегиями. Фотографии, на которых он обедает деликатесами, один из "цапков" назвал подделкой.

Об этом он заявил в видеобращении, передает "Интерфакс". По словам Цеповяза, это "фотошоп, чтобы меня скомпрометировать".

Как ранее сообщало Накануне.RU, бывшая супруга Цеповяза Наталья Стришня, с которой у заключенного сейчас в самом разгаре бракоразводный процесс, отметила, что на содержание ее экс-супруга в колонии тратилось около 250 тыс. рублей в месяц.

Напомним, ранее в Сети появились фотографии, на которых Вячеслав Цеповяз запечатлен с телефоном в руках, с шашлыками и поедающим краба.

В УФСИН по Амурской области, где сидит Цеповяз, сообщили, что по данному факту проведена служебная проверка. Фотографии "свидетельствуют о нарушении правил внутреннего распорядка исправительного учреждения", они были сделаны в 2015 году.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников колонии, где содержится член банды Цапка.