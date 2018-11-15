Цеповяз в колонии питался на 60 тысяч рублей в месяц

В Генпрокуратуре заявили, что отбывающий наказание в колонии строгого режима Вячеслав Цеповяз ежемесячно получал различные деликатесы на сумму до 60 тысяч рублей.

Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной на интернет-канале "Эфир".

Как сообщалось ранее, в Сети появились фотографии, на которых Цеповяз, осужденный по делу "банды Цапков", запечатлен с телефоном в руках, с шашлыками и поедающим краба.

В УФСИН по Амурской области, где сидит Цеповяз, сообщили, что по данному факту проведена служебная проверка. Фотографии "свидетельствуют о нарушении правил внутреннего распорядка исправительного учреждения", они были сделаны в 2015 году.

Прокуратура выяснила, что продукты по просьбе родственников одного из "цапков" закупал и передавал в колонию местный житель. Он приносил, в частности, конфеты, колбасы, дорогостоящий сыр, красная икра (до килограмма), сигареты, сырое куриное мясо, крабы, красная рыба.

Как ранее сообщало Накануне.RU, бывшая супруга Цеповяза Наталья Стришня, с которой у заключенного сейчас в самом разгаре бракоразводный процесс, отметила, что на содержание ее экс-супруга в колонии тратилось около 250 тысяч рублей в месяц.

Сам Цеповяз заявил, что не пользуется в колонии никакими привилегиями. Фотографии, на которых он обедает деликатесами, он назвал подделкой.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников колонии, где содержится член банды Цапка. Позже было возбуждено уголовное дело, однако круг подозреваемых лиц пока не установлен.