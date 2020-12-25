Бывшего начальника амурской колонии будут судить за льготные условия для Цеповяза

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение о превышении полномочий начальником колонии, где содержался фигурант дела Цапков Вячеслав Цеповяз.

Как сообщает пресс-служба ведомства, обвиняемый был назначен на должность начальника колонии №3 УФСИН России по Амурской области в июне 2015 года. Под его руководством на территории учреждения была продолжена ранее созданная незаконная деятельность пасеки, двух птичников, автосервиса, столярного и сувенирного цехов, организованная, в том числе, коммерческими фирмами.

К работе на объектах привлекались осужденные, отбывающие наказание в колонии. Таким образом, часть осужденных, в том числе Цеповяз, были переведены на облегченные условия отбывания наказания.

Член банды Цапка был осужден почти на 20 лет колонии строгого режима. Ранее в сети появились фотографии, на которых он запечатлен с телефоном в руках, с шашлыками и поедающим краба. Позже в Сети появились новые кадры"суровых" условий содержания Цеповяза, совершившего тяжкое преступление.

На видео показана "усадьба", которая отделена от общей территории колонии калиткой. Судя по кадрам, Цеповяз проживал в отдельной пристройке, рядом с которой располагались пасека, огород и беседка.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников колонии, где содержится член банды Цапка.

Ранее Генпрокуратура выяснила, что работники колонии "принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными". Было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий.

Прокуратура также внесла начальнику управления ФСИН по Амурской области представление на устранение нарушений закона.