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Общество В России

Российских заключенных кормят на 72 рубля в сутки

Стала известна сумма расходов на питание российских заключенных.

Как сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, питание россиян, отбывающих наказание, обходится бюджету в 72 руб. в сутки. По его словам, стоимость рассчитали специалисты, которые заканчивали Тимирязевскую академию. Они провели расчет, составили компьютерную программу, "которая полностью дает расклад — какому региону сколько требуется на питание больных, женщин, детей и сколько это будет стоить", - отметил глава ФСИН.

Благодаря этому ФСИН удалось оптимизировать закупки и производство продуктов. В результате размер установленных средств на питание осужденных снизился с 24 до 15 млрд руб. за шесть лет. За последний год ведомство сэкономило 1,2 млрд руб., которые вернуло в федеральный бюджет, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, в Сети появились фотографии, на которых Вячеслав Цеповяз, осужденный по делу "банды Цапков", запечатлен с телефоном в руках, с шашлыками и поедающим краба.

В УФСИН по Амурской области, где сидит Цеповяз, сообщили, что по данному факту проведена служебная проверка. Фотографии "свидетельствуют о нарушении правил внутреннего распорядка исправительного учреждения", они были сделаны в 2015 году.

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Российских заключенных кормят на 72 рубля в сутки

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Теги: заключенные, еда, ФСИН



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