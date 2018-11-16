16 Ноября 2018
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Глава ОНК Амурской области, назвавшая Цеповяза меценатом, сложила полномочия

В Амурской области сложила с себя полномочия председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Наталья Охотникова.

Ранее она назвала осужденного по делу о массовом убийстве в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза "меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя региональной ОНК Андрея Зенкова. "Она вынуждена это сделать, добровольно-принудительно, так скажем", - сказал Зенков.

Вместе с Охотниковой складывают с себя полномочия все члены областной ОНК.

Скандал разгорелся после того, как в Сети появились фотографии, на которых Цеповяз, осужденный по делу "банды Цапков", запечатлен с телефоном в руках, с шашлыками и поедающим краба.

Вячеслав Цеповяз, источник - mzk1.ru(2018)|Фото: mzk1.ru

В УФСИН по Амурской области, где сидит Цеповяз, сообщили, что по данному факту проведена служебная проверка. Фотографии "свидетельствуют о нарушении правил внутреннего распорядка исправительного учреждения", они были сделаны в 2015 году.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников колонии, где содержится член банды Цапка. Позже было возбуждено уголовное дело, однако круг подозреваемых лиц пока не установлен.

В Кремле сегодня назвали вопиющей ситуацию с улучшенными условиями содержания Цеповяза.

Напомним, Цеповяз - один из членов кущевской банды "цапков". Как ранее сообщало Накануне.RU, банда Цапка орудовала в станице Кущевской в Краснодарском крае с 1998 по 2010 год, в общей сложности ее участники убили 19 человек. Одно из самых жестоких убийств, которое совершила банда, произошло в ноябре 2010 года в станице Кущевская. Злоумышленники напали на дом местного фермера Аметова, где убили 12 человек.

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Глава ОНК Амурской области, назвавшая Цеповяза меценатом, сложила полномочия

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Теги: вячеслав цеповяз, наталья охотникова, общественная наблюдательная комиссия



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Ранее 07.11.2018 13:30 Мск Бастрыкин поручил дать жесткую оценку действиям сотрудников колонии, где содержится Цеповяз
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