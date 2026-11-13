В Екатеринбурге в схему размещения НТО включат 13 новых мест

В схему размещения НТО в Екатеринбурге включат 13 новых мест. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

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По данным мэрии, два места предназначены для объектов по продаже печатной продукции. Особое внимание уделили размещению киоска на улице Хрустальной, 37 в микрорайоне Синие Камни. После его демонтажа жители обратились в администрацию Екатеринбурга с просьбой сохранить востребованную торговую точку.

По поручению врио главы города Рустама Галямова для нее подобрали новую площадку, учли требования безопасности, расположение инженерных коммуникаций и ограничения видимости. На участке планируют установить торговый павильон площадью 22,6 квадратных метров по продаже продовольственных товаров.

Как добавили в мэрии, на сегодня в действующую схему нестационарных торговых объектов внесено 377 мест. Новые площадки включат туда после соответствующего постановления.

Напомним, накануне Рустам Галямов провел инспекционный объезд Кировского района и остался недоволен его уборкой.