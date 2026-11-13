Глава Nvidia ушёл в отставку после скандала с двумя романами на стороне

Глава Nvidia Дженсен Хуанг покинул пост. Это случилось после того, как стала известна информация о его супружеской неверности.

Согласно сообщению компании, отставка Хуанга, занимавшего также пост президента Nvidia, вступила в силу немедленно. На посту его временно заменит исполнительный вице-президент и финансовый директор компании Колетт Кресс. Начался поиск преемника Хуанга, и идёт он как внутри компании, так и вне её, пишет ТАСС.

Напомним, скандал разгорелся из‑за двух романов Хуанга: с вице‑президентом Nvidia по здравоохранению Кимберли Пауэлл – главой сингапурской компании Megaspeed с Элис Хуанг. Megaspeed сотрудничала с Nvidia как крупный клиент, а американская разведка подозревает, что фирма связана со спецслужбами КНР.

Nvidia считается одним из ключевых и крупнейших игроков на рынке искусственного интеллекта. Ее роль фундаментальна: она поставляет аппаратные ускорители, программные платформы и инфраструктуру, без которых развитие современных ИИ-систем было бы невозможно.