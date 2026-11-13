Норвегия и Финляндия решили не пускать российских спортсменов

Правительство Норвегии решило запретить въезд российским и белорусским профессиональным спортсменам и их персоналу для участия в любых соревнованиях. Накануне это также сделала Финляндия.

Согласно заявлению норвежского министерства юстиции, ограничения будут реализованы через Управление по делам иммиграции и полицию в соответствии с законом об иммиграции. Власти обосновали это связью российского спорта с государственными структурами и невозможностью рассматривать спортивные мероприятия в отрыве от СВО. Будто бы российские спортсмены как-то связаны с властями своей страны и опасны для демократии.

Данный шаг последовал за решением Финляндии, которая также ввела ограничения на въезд для российских спортсменов, не дожидаясь общего решения ЕС. В Хельсинки 20-21 ноября должен пройти турнир с участием россиян. Международный союз конькобежцев (ISU) не поддержал решение Финляндии. В заявлении сказано, что "спортсмены не должны нести ответственность за действия своих правительств, особенно в нынешнем мире, где, к сожалению, продолжается множество конфликтов".

Характерно, что к спортсменам из постоянно воюющих США ограничения не применяется.

Вопрос обострился после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российские сборные до турниров. Ряд стран Европы объявили о бойкоте матчей своих сборных против России.