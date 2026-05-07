07 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Яковлев&quot;

Серийное производство МС-21 в 2026 году не начнется – Чемезов

Серийное производство МС-21 снова переносится. Оно начнется не ранее 2027 года, заявил глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнём уже серийно со следующего года выпускать машины", - сообщил Чемезов. При этом он заявил, что у самолета завершена только треть сертификационных полетов.

Напомним хронику заявлений представителей правительства по поводу МС-21. В августе 2025 года сам Чемезов говорил, что серийное производство начнется в 2026 году. В июле 2026 года премьер-министр России Михаил Мишустин говорил на выставке "Иннопром", что МС-21 "будет готов к серийному производству в 2026 году". В январе 2026 года министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил: "Находимся на финальном этапе сертификационных испытаний новой линейки самолётов МС-21 <…> В этом году наши компании должны сертифицировать все эти самолёты и начать первые поставки".

Также в 2026 году не пойдет в серию импортозамещенный "Суперджет" с отечественными двигателями ПД-8. "80% всех [сертификационных] полётов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. Со следующего года начнём серийно выпускать", - заявил Чемезов. Отметим, что два дня назад министр промышленности и торговли Алиханов заявил, что поставки "Суперджетов" начнутся все же в 2026 году: "Мы планируем в ближайшее время закончить сертификацию и в этом году начать серийные поставки уже непосредственно заказчикам".

Теги: мс-21, ростех, суперджет, сергей чемезов


