Акционер "Корпорации СТС" Бобров останется под арестом до мая

Акционер "Корпорации СТС" Алексей Бобров, а также экс-гендиректор "Объединенной теплоснабжающей компании" Антон Боликов и председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных останутся под арестом до мая нынешнего года. Такое решение сегодня вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, что все трое проходят фигурантами по одному уголовному делу. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере. В СИЗО они находятся с сентября 2025 года.

Антон Боликов

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня Верх-Исетским райсудом было рассмотрено ходатайство следователя о продлении меры пресечения Алексею Боброву, Антону Боликову и Татьяне Черных. В итоге всем троим срок под стражей продлен до 15 мая 2026 года включительно.

Постановление вступит в силу через трое суток, если за это время не будет обжаловано.

Татьяна Черных

Напомним, в январе Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы по делу о национализации АО "Облкоммунэнерго". Решение было оставлено в силе.