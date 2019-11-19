Адвокаты сестер Хачатурян попросили рассмотреть уголовное дело с участием присяжных заседателей

Адвокаты сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца Михаила Хачатуряна, заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, сообщает телеканал "360".

По мнению защиты, так сестры могут рассчитывать на оправдательный приговор.

Ранее силовики организовали доследственную проверку в отношении подруг сестер Хачатурян, которые по неподтвержденным данным подстрекали девушек к преступлению.

В прессе недавно появились слухи о том, что уголовное дело в отношении сестер и вовсе может быть прекращено из-за того, что в СК подтвердили факты насилия со стороны отца.

Напомним, 27 сентября прошлого года всех трех сестер Хачатурян отпустили из СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил девушкам меру пресечения.

Убийство произошло в июле 2018 года. В межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. Его дочери во время допроса признались, что убийство совершили они, объяснив это неприязненными отношениями с отцом, который на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".