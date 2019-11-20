06 Сентября 2020
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прокуратура РФ (2016) | Фото: newstracker.ru

СМИ: Михаил Хачатурян был знаком с высокопоставленными прокурорами

Адвокаты обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян направили в Генпрокуратуру, ФСБ и СКР заявление с требованием проверить связи Михаила Хачатуряна с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры.

Как сообщает "Коммерсант", защитники подозревают, что Хачатуряну сходили с рук насилие и побои дочерей благодаря его знакомым в правоохранительных органах. Однако в рамках расследования эта версия проверена не была.

Со слов девушек, отец созванивался с заместителем генпрокурора, который, в свою очередь, переправил к "прокурору из СВАО по имени Анри".

Кроме того, по данным издания, в iPhone Михаила Хачатуряна была найдена СМС-переписка с некими Анри Шамединовичем и Сааком Альбертовичем, причем последний часто называется "заместителем генпрокурора".

По словам адвокатов сестер Хачатурян, на основании "открытых данных" они сделали вывод, что Саак Альбертович - это не кто иной, как погибший в октябре прошлого года при катастрофе вертолета в Костромской области замгенпрокурора Саак Карапетян, а второй собеседник - действующий прокурор СВАО Анри Ризаев.

Убийство произошло в июле 2018 года. В межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. Его дочери во время допроса признались, что убийство совершили они, объяснив это неприязненными отношениями с отцом, который на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".

Напомним, 27 сентября прошлого года всех трех сестер Хачатурян отпустили из СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил девушкам меру пресечения.

В прессе недавно появились слухи о том, что уголовное дело в отношении сестер может быть прекращено из-за того, что в СК подтвердили факты насилия со стороны отца.

Накануне адвокаты сестер Хачатурян заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. По мнению защиты, так сестры могут рассчитывать на оправдательный приговор.

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СМИ: Михаил Хачатурян был знаком с высокопоставленными прокурорами

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Теги: михаил хачатурян, сестры хачатурян



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