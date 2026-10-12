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Политика Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Удвоение городского бюджета, обновление транспорта, благоустройство набережной: Алексей Орлов перечислил достижения на посту мэра

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе сегодняшнего заседания Екатеринбургской городской думы назвал важнейшие достижения на посту мэра.

Как мы сообщали ранее, 12 октября гордума приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы Екатеринбурга Алексея Орлова в связи с его избранием депутатом Законодательного собрания Свердловской области. Совмещение обязанностей главы города с депутатским статусом невозможно.

В ходе заседания Алексей Орлов обратился к депутатам и жителям уральской столицы, сообщили в пресс-службе мэрии.

"Оглядываясь назад, я вижу результаты наших общих усилий и общей работы. Мы не просто управляли процессами, мы задавали темп. Удвоение городского бюджета стало тем фундаментом, который позволил нам перейти от "латания дыр" к масштабному развитию. Сегодня Екатеринбург – это город, который не догоняет, а задает стандарты, уверенно удерживая лидерские позиции среди крупнейших мегаполисов страны", – сказал Алексей Орлов.

По его словам, за последние годы власти города взялись за реализацию сложнейших проектов: строительство транспортной развязки у концерна "Калина", создание единой пешеходной набережной Исети, благоустройство общественных пространств, обновление дорог, ремонт и рекордное строительство школ, масштабная транспортная реформа.

Обновление подвижного состава является важной частью транспортной реформы уральской столицы, инициированной главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. В 2025 году в город поступили 50 троллейбусов, 11 трехсекционных трамваев, 15 автобусов особо большого класса ("гармошки") и 20 автобусов большого класса. В 2026 году в рамках модернизации планируется приобрести 50 трехсекционных трамваев, 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большой вместимости.

Пятисекционный трамвай на маршруте №18 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Глава уральской столицы Алексей Орлов поблагодарил за поддержку и конструктивный диалог депутатов Екатеринбургской городской думы, губернатора Свердловской области Дениса Паслера, правительство региона, членов муниципальной команды, институты гражданского общества и других.

"Екатеринбург для меня не просто место работы, а город, который стал по-настоящему родным. Забота о его будущем остается моим приоритетом независимо от занимаемой должности. Я продолжу отстаивать интересы уральской столицы", – резюмировал Алексей Орлов во время сегодняшнего заседания городской думы.

Теги: Алексей Орлов, бюджет, Калина, набережная, транспорт


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