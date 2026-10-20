Италию охватили беспорядки, власти вводят войска в Милан

Правительство Италии решило направить 500 военных в Милан для подавления беспорядков, охвативших страну после 17 октября. Протесты против высокой стоимости жизни, цен на топливо и налогов переросли в погромы: в Милане, Турине, Болонье и Бергамо демонстранты забрасывали полицию камнями и зажигательными смесями, грабили магазины.

В Милане задержаны более 200 человек, десятки участников и полицейских получили ранения. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. Премьер-министр Джорджа Мелони жестко осудила насилие, подчеркнув, что право на протест не дает права на поджоги и погромы, и призвала оппозицию к солидарности в вопросах безопасности и к осуждению насилия. Власти рассматривают возможность ужесточения мер для стабилизации ситуации.

Особенностью беспорядков стал юный возраст многих участников: в полицию попало немало детей 12-13 лет, приехавших на протесты из-за призывов в соцсетях, на которые они живо откликнулись. Подростки объясняли свои действия протестом против бедности и государства, которое "не видит" молодежь и вообще не думает о бедных.