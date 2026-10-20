Трамп: Зеленский угробил миллион человек

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Зеленский из-за своего упрямства и нежелания заключить мирное соглашение потерял миллион человек. Этого можно было избежать, если бы Киев вовремя последовал его советам. Так Трамп отреагировал на высказывание Зеленского, который обвинил американского лидера в выборе "неправильной стороны истории".

По словам Трампа, Зеленский совершенно не владеет ситуацией. Из-за этого у Украины колоссальные проблемы. А Зеленскому пора сложить с себя полномочия переговорщика по Украине и передать эту миссию другим людям.

При этом Трамп отметил адекватность действий Москвы. По его словам, Россия демонстрирует "нормальное" поведение в украинском кризисе, как и Китай. Поэтому он готов встретиться с лидерами этих стран, и не столько ради Украины.

16 октября Трамп заблокировал введение новых антироссийских санкций. Накануне он сказал, что Зеленский не стремится и, скорее всего, никогда не стремился к миру. Еще два года назад у него была возможность договориться на гораздо более выгодных условиях. Теперь же "его страна лежит в руинах, значительная часть ее территории потеряна, выход к океанам и морям утрачен, а мужское население сократилось". И Киев все равно не хочет прекращать воевать. Так что ответственность за боевые действия лежит прежде всего на Украине.