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Спорт Свердловская область
Фото: Андрей Фомин

В Екатеринбурге прошёл второй турнир RCC и Karate Combat: результаты

В Екатеринбурге 17 октября состоялся второй совместный турнир RCC и Karate Combat, организованный при поддержке Русской медной компании. Мероприятие прошло на УГМК-Арене и собрало многотысячную аудиторию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, центральным событием вечера стал титульный поединок в среднем весе между Ильясом Хамзиным и Александром Космо. Для екатеринбургского бойца это была вторая защита чемпионского пояса. Ранее, в феврале, он одержал победу над французским чемпионом Brave Алексом Лоорэ. Общий кард турнира включал 18 поединков.

Второй совместный турнир RCC и Karate Combat в Екатеринбурге(2026)|Фото: Андрей Фомин

Зрители могли также ознакомиться с экспозицией музея уникальных спортивных автомобилей и новых технологий, развиваемого в Екатеринбурге: рядом с рингом были установлены "боевые машины" – багги Dacia Sandrider под стартовым номером 299 (на нём Нассер Аль-Аттия победил в общем зачёте ралли-марафона "Дакар-2026"), а также суперкары, включая Mercedes-AMG GT Track Series мощностью 734 л.с., выпущенный ограниченным тиражом 55 экземпляров.

Второй совместный турнир RCC и Karate Combat в Екатеринбурге(2026)|Фото: Андрей Фомин

В международном турнире участвовали бойцы из России, Грузии, Ирана, Новой Зеландии, Ганы, Белоруссии, Бразилии и США. Помимо поединков в стойке, программа включала схватки по грэпплингу: Владислав "Белаз" Ковалёв из Белоруссии во втором раунде взял спину экс-чемпиона Bellator Дугласа Лимы и провёл удушающий приём.

Главному карду предшествовал бой американца Томми Аарона против россиянина Сайфуллаха Хамбахадова, завершившийся эффектным нокаутом в третьем раунде, который реализовал Хамбахадов. Открыл главный кард поединок Максима Бакланова против бразильца Жозе Аугусто, остановленный рефери досрочной победой Бакланова. Зрелищным получился и бой тяжей Владимира Селиверстова и Сергея Весёлкина: несмотря на сломанный в первом раунде нос, Весёлкин во втором раунде переломил ход поединка и финишировал соперника.

Второй совместный турнир RCC и Karate Combat в Екатеринбурге(2026)|Фото: Андрей Фомин

Перед главным событием турнира президент Karate Combat Асим Заиди объяснил выбор соперника для Ильяса Хамзина, отметив, что Александр Космо – девятикратный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, а задача бойца – пройти соперника так, чтобы об этом заговорили.

Поединок в среднем весе продлился менее двух минут: Хамзин выдержал натиск опытного оппонента, поймал его плотным боковым ударом и завершил бой серией ударов. Рефери остановил встречу, зафиксировав победу техническим нокаутом и сохранение титула чемпиона Karate Combat за екатеринбуржцем.

Второй совместный турнир RCC и Karate Combat в Екатеринбурге(2026)|Фото: Андрей Фомин

"Эту победу я посвящаю своей семье и нашему будущему четвёртому ребёнку, – сказал Ильяс Хамзин после боя. – Моя супруга на восьмом месяце [беременности], поэтому было нужно закончить всё быстро, чтобы она не переживала".

Уралец также поблагодарил своего соперника. Космо, в свою очередь, признал лучшую подготовку россиянина и попросил о реванше.

Второй совместный турнир RCC и Karate Combat в Екатеринбурге(2026)|Фото: Андрей Фомин

Справка

Karate Combat – молодая, но быстро набирающая популярность лига, проводящая международные ивенты с 2018 года. Правила соревнований представляют собой синтез полноконтактного карате, кикбоксинга и элементов ММА. Поединки проходят в квадратной боевой яме с наклонными стенами. Отсутствие сетки и канатов вынуждает спортсменов постоянно двигаться, что делает бои более динамичными. Раунды длятся по три минуты, в чемпионских боях – по пять, добивание разрешено, но ограничено пятью секундами. Первый совместный турнир RCC и Karate Combat прошёл в Академии единоборств РМК в марте 2026 года.

Теги: RCC, Karate Combat, турнир, результаты, Екатеринбург


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