26 Января 2026
Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский облсуд оставил в силе решение о национализации "Облкоммунэнерго"

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы по делу о национализации АО "Облкоммунэнерго". Решение оставлено в силе.

Напомним, 10 октября 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства 75% акций АО "Облкоммунэнерго", принадлежащих АО "СУЭНКО". Ответчиками по иску выступали ныне находящиеся под следствием бизнесмен Алексей Бобров, председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и его экс-супруга Ирина, осужденный за взятку экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, а также другие физические и юридические лица.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, всего на это решение поступило 17 апелляционных жалоб. 14 из них были от ответчиков, две – от третьих лиц, и еще одна от лица, не привлеченного к делу. По итогам рассмотрения апелляций облсуд не нашел оснований для вмешательства в решение райсуда.

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, 16 апелляционных жалоб заявителей – без удовлетворения. Жалоба лица, не привлеченного к рассмотрению дела – без рассмотрения", - уточнили в облсуде.

Стоит отметить, что в конце ноября 2025 года Ленинский райсуд удовлетворил и второй иск Генпрокуратуры о национализации активов уральских бизнесменов Бикова и Боброва.

