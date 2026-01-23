Двигатели SJ-100 протестировали на птицах

Двигатель ПД-8, предназначенный для российского самолета SJ-100, успешно прошел обязательные испытания на столкновения с птицами.

В ходе тестов, проведенных на открытом стенде компании "ОДК-Сатурн" (входит в "Ростех"), работающий на взлетном режиме двигатель обстреляли тушками птиц, имитирующими ворон и чаек. Специальная пушка за одну секунду выстрелила четырьмя "снарядами", которые попали в самые уязвимые зоны вентилятора и обтекателя при расчетной скорости полета.

Несмотря на это, силовая установка не получила критических повреждений, сохранила работоспособность и управляемость, подтвердив свою надежность при столкновении со стаей пернатых. В "Ростехе" отметили, что это важный шаг на пути к завершению сертификации ПД-8 и началу поставок импортозамещенного лайнера, сообщают "Известия".

В августе 2025 г. глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял о планах по производству, в том числе "Суперджета" в России: "Финишная лента уже близко. По МС-21 ждём завершения сертификационных испытаний в следующем году. В 2026 г. должны стартовать первые поставки самолетов всех трех типов авиакомпаниям".