Генпрокуратура потребовала национализировать активы близких к Куйвашеву олигархов

15 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Генпрокуратура потребовала национализировать активы близких к Куйвашеву олигархов

Генпрокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области — "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой стали бывший советник главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров. Об этом сообщил источник ТАСС в надзорном ведомстве.

Биков и Бобров — близкие к экс-губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву олигархи, получившие стартовые активы в период дробления РАО "ЕЭС" Чубайсом. В настоящее время владеют активами в электроэнергетике, в сфере обращения с ТКО, в медиа-сфере.

ГП отмечает, что "Корпорация СТС", которая контролируется Биковым и Бобровым, монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей и в ХМАО. В связи с этим, отметили в Генпрокуратуре, корпорация имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны, при этом известно, что Бобров имеет двойное гражданство Австрии. В иске Генпрокуратура требует обратить в доход РФ имущество ответчиков — 100% акций АО "Облкоммунэнерго", а также акции и доли еще в 80 компаниях.

ГУП "Облкоммунэнерго" было приватизировано при Куйвашеве, сделку курировал бывший уже глава МУГИСО Алексей Пьянков, который затем попал под следствие по другому эпизоду, но избежал судебного процесса. Претензии к ходу приватизации "Облкоммунэнерго" уже предъявлял экс-зампрокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков, который проводил проверку процесса. Еще в 2016 году Дмитрий Чуличков направлял обращение к председателю правительства региона Денису Паслеру (ныне губернатор Свердловской области), в котором указывал, что ФСБ усмотрела в действиях властей при выводе госимущества создание преференций для коммерческих структур Бикова и Боброва.

В 2025 году прокуратура решила опротестовать передачу энергообъектов в 19 муниципалитетах Среднего Урала компании "Облкоммунэнерго".

Теги: облкоммунэнерго, биков, бобров, генпрокуратура, национализация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 15.09.2025 11:33 Мск Генпрокуратура требует национализировать имущество бывших и действующих свердловских чиновников

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети