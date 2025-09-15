Генпрокуратура потребовала национализировать активы близких к Куйвашеву олигархов

Генпрокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области — "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой стали бывший советник главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров. Об этом сообщил источник ТАСС в надзорном ведомстве.

Биков и Бобров — близкие к экс-губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву олигархи, получившие стартовые активы в период дробления РАО "ЕЭС" Чубайсом. В настоящее время владеют активами в электроэнергетике, в сфере обращения с ТКО, в медиа-сфере.

ГП отмечает, что "Корпорация СТС", которая контролируется Биковым и Бобровым, монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей и в ХМАО. В связи с этим, отметили в Генпрокуратуре, корпорация имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны, при этом известно, что Бобров имеет двойное гражданство Австрии. В иске Генпрокуратура требует обратить в доход РФ имущество ответчиков — 100% акций АО "Облкоммунэнерго", а также акции и доли еще в 80 компаниях.

ГУП "Облкоммунэнерго" было приватизировано при Куйвашеве, сделку курировал бывший уже глава МУГИСО Алексей Пьянков, который затем попал под следствие по другому эпизоду, но избежал судебного процесса. Претензии к ходу приватизации "Облкоммунэнерго" уже предъявлял экс-зампрокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков, который проводил проверку процесса. Еще в 2016 году Дмитрий Чуличков направлял обращение к председателю правительства региона Денису Паслеру (ныне губернатор Свердловской области), в котором указывал, что ФСБ усмотрела в действиях властей при выводе госимущества создание преференций для коммерческих структур Бикова и Боброва.

В 2025 году прокуратура решила опротестовать передачу энергообъектов в 19 муниципалитетах Среднего Урала компании "Облкоммунэнерго".