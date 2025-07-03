МС-21 за два года подорожал на 65%

Департамент госполитики в области гражданской авиации Министерства транспорта России разослал авиаперевозчикам и авиапредприятиям информацию о новых ценах на российские самолеты с поставками в 2026 году.

МС-21 за два года подорожал на 65% — до 7,6 млрд руб. Ил-114-300 теперь стоит до 2,6 млрд руб., а "Байкал" — до 315–320 млн руб. Рост составил 45–70% по сравнению с 2023 годом.

ГТЛК поручено совместно с авиакомпаниями проработать модели операционного и финансового лизинга лайнеров. Позиция ГТЛК заключается о том, что при такой стоимости воздушных судов ставка аренды может быть экономически целесообразной только при 100%-ном финансировании из средств Фонда национального благосостояния.

В "Ростехе" указали, что с наращиванием выпуска самолетов их стоимость будет снижаться, причем значительно, сообщают "Известия".

Ранее опытный образец самолёта МС-21 разработки ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) с российскими системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям. Первый полёт по программе состоялся с аэродрома ЛИИ имени Громова в Жуковском, протестировано радиосвязное оборудование.