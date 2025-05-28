В Ростехе назвали самолёт МС-21 символом преодоления санкций

В Ростехе высказались о роли самолёта МС-21 в импортозамещении. Борт назван "символом преодоления санкций", который "переживёт Boeing".

"МС-21 стал символом преодоления санкционного давления. Несмотря на уход иностранных партнеров, с которыми изначально создавался этот самолет, проект не просто жив, а готов пережить Boeing", - цитирует пресс-служба Ростеха исполнительного директора организации Олега Евтушенко.

По его словам, в строительстве этого лайнера задействованы предприятия со всей России.

"После введения первых западных торговых ограничений в 2018 г. мы импортозаместили композитное крыло. Сегодня успешно работаем над полностью российской версией машины. Совсем скоро в подмосковном Жуковском начнутся сертификационные испытания. В 2026 г. планируем начать поставки самолетов в авиакомпании", - сказал Евтушенко.

29 апреля стало известно, что с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" впервые взлетел образец самолёта МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами. Во время полёта удалось протестировать отечественные авионику, системы электроснабжения, кондиционирования и другие устройства. Самолёт был в воздухе час и пятнадцать минут, развил скорость в 580 км/ч, поднялся на три километра. В лётных испытаниях по программе импортозамещения поучаствуют два доработанных опытных самолета МС-21. На первом из них, который совершил полёт сегодня, заменена часть иностранных систем.

Борт получил российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, в том числе вычислители, коммутаторы, навигационные системы и радиосвязное оборудование, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем. Отечественные компоненты есть и в системах электроснабжения, гидросистемы, шасси.