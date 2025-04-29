МС-21 с новыми российскими системами впервые поднялся в воздух

С аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" впервые взлетел образец самолёта МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами. Во время полёта удалось протестировать отечественные авионику, системы электроснабжения, кондиционирования и другие устройства.

Самолёт был в воздухе час и пятнадцать минут, развил скорость в 580 км/ч, поднялся на три километра. В лётных испытаниях по программе импортозамещения поучаствуют два доработанных опытных самолета МС-21. На первом из них, который совершил полёт сегодня, заменена часть иностранных систем.

Борт получил российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, в том числе вычислители, коммутаторы, навигационные системы и радиосвязное оборудование, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем. Отечественные компоненты есть и в системах электроснабжения, гидросистемы, шасси, сообщает пресс-служба "Ростеха".