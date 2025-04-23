Полностью российский SSj-100 планируют поставлять авиакомпаниям уже в 2026-ом

На Дальнем Востоке, в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полёт третий самолёт SSj-100, полностью созданный в России. Во время испытаний подтверждена стабильная работа всех отечественных систем.

Самолёт поднялся в небо на российских двигателях ПД-8. Машина показала хорошую управляемость и устойчивость в воздухе. На борт нанесён логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Продолжительность полёта составила около 40 минут, он проходил на высотах до 3 км и скоростях до 500 км/ч. После приземления командир экипажа Сергей Завалкин доложил об успешном выполнении полетного задания.

"Сегодня мы стали свидетелями исторического события – первого полета полностью российского самолёта "Суперджет". Импортозамещённая версия самолёта создаётся в предельно сжатые сроки. До конца текущего года мы планируем закончить сертификационные испытания, чтобы с 2026 г. начать поставки в авиакомпании", - цитирует пресс-служба "Ростеха" гендиректора Объединённой авиастроительной корпорации Вадима Бадеху.

Ранее сообщалось, что производство самолета МС-21, которое должно было начаться в 2017-м, не начнется даже в 2024-м. Оно снова переносится. Это при том, что до 2030 г. только "Аэрофлоту" "Ростех" намеревается поставить сотню МС-21.