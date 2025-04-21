ОАК: Первый полёт импортозамещённого SSJ-100 состоится по плану

Первый полёт полностью импортозамещенного самолёта SSj-100 с отечественными двигателями ПД-8 пройдет в срок, то есть до конца апреля.

Лайнер готовят к летным испытаниям, приводит ТАСС слова первого заместителя генерального директора "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в Ростех) Олега Бочарова.

Ранее сообщалось, что производство самолета МС-21, которое должно было начаться в 2017-м, не начнется даже в 2024-м. Оно снова переносится. Это при том, что до 2030 г. только "Аэрофлоту" "Ростех" намеревается поставить сотню МС-21.