Жизни экипажа самолета Ан-2 ничего не угрожает: у них ушибы, ссадины и ЧМТ

Пострадавшие находятся в Мильковской районной больнице. У 68-летнего пилота ушиб грудной клетки, у 71-летнего пилота рваная ушибленная рана головы и открытая черепно-мозговая травма.

Жизни пилотов и пассажиру самолета Ан-2, сопровождавшему груз, ничего не угрожает. Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков прокомментировал состояние пострадавших, передает корреспондент Накануне.RU .



