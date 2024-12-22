Экипаж, пропавшего на Камчатке самолета Ан-2, выжил

Экипаж пропавшего на Камчатке самолета Ан-2, который искали с 19 декабря, выжил, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

Его обнаружили с воздуха представители региональной поисково-спасательной базы. Поиски осложнялись погодными условиями, вызванными влиянием тихоокеанского циклона.

"По предварительным данным, все трое находившихся на борту — экипаж и пассажир с коммерческим грузом — выжили. Точное состояние людей пока не известно. В ближайшее время их эвакуируют с места происшествия", - говорится в сообщении.

По данным 112, весь экипаж пропавшего Ан-2 доставлен в больницу. Им окажут все необходимую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Напомним, в поисках были задействованы два вертолета Камчатского авиапредприятия со спасателями региональной поисково-спасательной базы. По земле к самолету в тяжелейших условиях пыталась пробиться наземная группировка спасателей МЧС России и КГКУ "ЦОД".

Самолет исчез с радаров ночью 19 декабря в Камчатском крае. На борту находились три члена экипажа. Сначала пилоты подали аварийный сигнал, затем связь с самолетом прекратилась.