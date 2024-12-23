На Камчатке после крушения Ан-2 проверят все авиакомпании

В Камчатском крае пройдёт проверка всех авиакомпаний, чтобы понять, насколько безопасны их услуги для пассажиров. Поводом для такого надзора стало крушение Ан-2.

Проверку ведет краевое министерство транспорта вместе с Росавиацией. Изучат в том числе и оснащение бортов радиомаяками, которые в случае с Ан-2 помогли членам экипажа выжить, сообщает пресс-служба администрации Камчатки.

Самолет вылетел утром 19 декабря, в нём были трое людей. По словам пилотов, погода была хорошая и все службы также подтверждали благоприятные погодные условия. Спустя примерно четыре часа полета (к тому времени они пролетели около 300 км) самолет вдруг начал обледеневать, терять скорость и высоту. В итоге борт совершил жесткую посадку у горы Тундровая.

Пострадавшим удалось включить аварийный радиомаяк. Из еды у них было две буханки хлеба и немного колбасы. Чтобы согреться, пилоты жгли топливо в ведре, которое было на борту. Запасов воды не было - пострадавшим приходилось топить снег. Утром 22 декабря пропавших мужчин, наконец, нашли. Жизни пилотов и пассажира самолета Ан-2, сопровождавшего груз, ничего не угрожает. Пострадавшие находятся в Мильковской районной больнице. У 68-летнего пилота ушиб грудной клетки, у 71-летнего пилота рваная ушибленная рана головы и открытая черепно-мозговая травма. 25-летний пассажир отделался ссадинами.