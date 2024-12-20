Пропавший на Камчатке самолёт Ан-2 до сих пор не нашли

Устойчивый радиосигнал маяка на Камчатке, где ищут исчезнувший самолёт Ан-2, зафиксировали спасатели. Но пока борт ищут только на земле, рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

Поиски с воздуха пока прекращены из-за плохой видимости по причине непогоды.

"Ми-8 совершил посадку и пережидает непогоду, поймали устойчивый радиосигнал маяка. Будут двигаться в этом направлении", — проинформировал Лебедев.

Он подчеркнул, что потерянный самолёт всё ещё не найден.

Поиск продолжает наземная команда спасателей. Они в сложных метеоусловиях ищут Ан-2 в горах на вездеходах.

Самолет исчез с радаров ночью 19 декабря в Камчатском крае. На борту находились три члена экипажа. Сначала пилоты подали аварийный сигнал, затем связь с самолетом прекратилась.