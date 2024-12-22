22 Декабря 2024
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Происшествия
Фото: Накануне.RU

Топили снег и грелись, сжигая топливо. Экипаж Ан-2 рассказал, как жили ожидая помощи

Экипаж потерпевшего крушение самолета на Камчатке трое суток грелся сжигая топливо в ведре и топил снег чтобы не умереть от жажды, сообщает Baza.

Самолет Ан-2 перелет по маршруту Мильково – Оссора. На борту находилось двое пилотов (68-летний КВС Андрей Гордеев и 71-летний пилот Николай Щеглов), а также 25-летний Андрей Митасов, сопровождавший груз.

Самолет вылетел утром 19 декабря. По словам пилотов, погода была хорошая и все службы также подтверждали благоприятные погодные условия. Однако, спустя примерно 4 часа полета (к тому времени они пролетели около 300 километров) самолет вдруг начал обледеневать. Борт начал терять скорость и высоту. Пилоты попытались развернуться в сторону аэродрома вылета но не успели. В итоге самолет совершил жесткую посадку у горы Тундровая. При этом, при посадке самолет перевернулся, а одного из членов экипажа заблокировало грузом.

К счастью, пострадавшим удалось включить аварийный радиомаяк. Из еды у них было две буханки хлеба и немного колбасы. Чтобы согреться, пилоты жгли топливо в ведре, которое было на борту. Запасов воды у них не было - пострадавшим приходилось топить снег.

Утром 22 декабря пропавших мужчин, наконец, нашли. Их доставили в больницу в Мильково. У них диагностированы черепно-мозговые травмы и переохлаждение. Жизни мужчин ничего не угрожает.

Теги: Ан-2, самолет, экипаж


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Развитие сюжета:

Ранее 22.12.2024 11:44 Мск Жизни экипажа самолета Ан-2 ничего не угрожает: у них ушибы, ссадины и ЧМТ

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