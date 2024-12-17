Арест задержанного за взятки главы Артемовского продлен до февраля 2025 года

Суд оставил под стражей главу Артемовского городского округа Константина Трофимова. Новый год чиновник будет встречать в СИЗО.

Напомним, задержали Трофимова в сентябре. В дальнейшем 57-летнему главе Артемовского предъявили обвинение в совершении двух преступлений по статье 290 УК РФ – "Получение взятки". По версии следствия, в 2022 году Трофимов получил от руководителей двух муниципальных унитарных предприятий взятки за общее покровительство и попустительство по службе. В дальнейшем чиновник был заключен под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в этот понедельник, 16 декабря, Артемовский городской суд продлил Константину Трофимову срок ареста еще на два месяца – до 18 февраля 2025 года включительно.

"Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами", - отметили в облсуде.