Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Бывший глава Артемовского получил 10 лет "строгача" и штраф в 3 млн рублей

На Среднем Урале вынесен приговор бывшему главе Артемовского Константину Трофимову. Экс-чиновник признан виновным в получении взяток в особо крупном размере и ближайшие годы проведет в колонии, а также заплатит крупный штраф.

Напомним, по версии следствия, в 2022 году Трофимов получил 3,9 млн рублей от и.о. директора МУП "Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова". Деньги передавались за общее покровительство и попустительство по службе.

Также, как показало расследование, в конце 2022 года глава получил от директора МУП "Управляющая компания "Наш дом Артемовский" взятку в виде водонагревателя стоимостью более 20 тысяч рублей, а также услуг по установке этого водонагревателя. Все это досталось ему за помощь в сохранении директора в должности, продление с ним договора и сокрытие нарушений в работе предприятия. Расследование дела главы Артемовского о взятках было завершено весной нынешнего года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сам Константин Трофимов вину не признал. Артемовский городской суд назначил ему 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 3 млн рублей. Также теперь уже бывший мэр лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 9 лет. Кроме этого, суд конфисковал в доход государства 3,9 млн рублей и водонагреватель, полученные в качестве взяток.

Приговор вступит в силу через 15 суток, если за это время не будет обжалован.

