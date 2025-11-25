В Артемовском выбрали нового мэра – прежнего арестовали больше года назад

В уральском городе Артемовский выбран новый мэр. Его предшественник был задержан и арестован больше года тому назад.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, главой Артемовского муниципального округа избран Андрей Клименко. До этого он работал в статусе временно исполняющего полномочия мэра.

Примечательно, что сегодня на Среднем Урале был вынесен приговор бывшему главе Артемовского – Константину Трофимову. Экс-чиновник признан виновным в получении взяток в особо крупном размере. Ближайшие 10 лет он проведет в колонии, а также заплатит крупный штраф.

Задержали Трофимова в сентябре 2024 года, после чего он был помещен под арест. Таким образом, Артемовский оставался без мэра больше года.