Свердловский облсуд оставил под арестом обвиняемого в убийствах экс-силовика

Экс-начальник ОБНОН Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь, обвиняемый в нескольких убийствах, встретит новый год в СИЗО. Такое решение принял Свердловский областной суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, Соболь обвиняется в причастности к совершению нескольких убийств в Екатеринбурге в 2000 году. Постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга Владиславу Соболю был продлен срок ареста до 21 февраля 2025 года.

Однако бывший силовик обжаловал это постановление в Свердловском областном суде. Последний, внимательно изучив материалы дела, оставил постановление райсуда без изменений. Соболь останется под арестом.

Напомним, ранее в Следственном комитете прокомментировали уголовное дело экс-милиционеров, которым вменяют несколько убийств, совершенных в Екатеринбурге более 20 лет назад.