Прямая линия Владимира Путина пройдет в один из четвергов декабря

Прямая линия Владимира Путина пройдет в один из четвергов декабря. Она будет совмещена с большой пресс-конференцией. Так ТАСС рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что на большую пресс-конференцию будут допущены СМИ из недружественных стран. По его словам, Кремль с уважением относится к работающим в России журналистам из недружественных стран и пытается помочь им сохранять баланс.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с пресс-конференцией. Ранее совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.

С 2001 года Путин 15 раз общался с россиянами в эфире в качестве президента и 4 - в качестве премьер-министра.