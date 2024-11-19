Песков анонсировал визит Путина в Индию

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Индию с визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Даты визита еще не определены, уточнил он на встрече с главными редакторами индийских СМИ.

Представитель Кремля отметил, что Россия ждет с нетерпением этих контактов и начинает "очень тщательно готовиться".

8 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Москву для переговоров с Путиным и заявил о готовности содействовать в достижении мира на Украине. Bloomberg писал, что Моди не станет выступать с посреднической миссией в российско-украинском конфликте. Однако он якобы согласился передавать послания между президентами России и Украины.

Издание Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщало, что Госдепартамент США пытался воспрепятствовать визиту главы правительства Индии Нарендры Моди в Россию.