Путин утвердил новый вариант ядерной доктрины России

Президент Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину России.

Указ президента опубликован на портале правовой информации. Документ вступает в силу со дня подписания, то есть сегодняшнего, 19 ноября.

Напомним, в новой редакции "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания" агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию. Замглавы МИД России Сергей Рябков полагает, что обновленная ядерная доктрина повлияет на отношения РФ и Запада. В том числе на конфликт на Украине: новая редакция документа позволит обратиться к ядерной опции при обстоятельствах, связанных с острым кризисом в отношениях России с Западом и с ситуацией на Украине.