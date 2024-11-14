14 Ноября 2024
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Политика В России
Фото: RT

Путин может провести "прямую линию" 19 декабря

Глава государства Владимир Путин, скорее всего, проведет "прямую линию" и большую ежегодную пресс-конференцию 19 декабря.

Об этом сообщили два источника, знакомых с ходом подготовки мероприятия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, правда ли мероприятие состоится 19 декабря. Однако он подтвердил, что оба формата будут совмещены, а также отметил, что иностранные СМИ будут приглашены для участия в пресс-конференции, в том числе из недружественных стран. В последний год их стали звать на мероприятия с участием Путина, в частности на саммит БРИКС в Казани, пресс-конференцию президента по итогам выборов, встречу с доверенными лицами, для встречи в рамках ПМЭФа.

Политолог Александр Немцев ожидает "три основные линии" предстоящего мероприятия. Это послание россиянам в области внутренних вызовов, анонсирование и представление основных национальных проектов, реализация которых стартует с 2025 года. Вторая линия – игра с Западом в преддверии инаугурации Дональда Трампа. Третья – видение будущего сосуществования России и Украины.

"Это послание глобально – и своим гражданам, и украинцам и всему остальному миру", – указал эксперт.

Политолог Николай Миронов заявил, что от "прямой линии" Путина "ждут смыслов", особенно "с учетом геополитической обстановки". Мероприятие будет "глобального характера", хотя людей внутренняя повестка тоже интересует, сообщают "Ведомости".

Теги: Путин, прямая линия, президент РФ


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