Путин может провести "прямую линию" 19 декабря

Глава государства Владимир Путин, скорее всего, проведет "прямую линию" и большую ежегодную пресс-конференцию 19 декабря.

Об этом сообщили два источника, знакомых с ходом подготовки мероприятия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, правда ли мероприятие состоится 19 декабря. Однако он подтвердил, что оба формата будут совмещены, а также отметил, что иностранные СМИ будут приглашены для участия в пресс-конференции, в том числе из недружественных стран. В последний год их стали звать на мероприятия с участием Путина, в частности на саммит БРИКС в Казани, пресс-конференцию президента по итогам выборов, встречу с доверенными лицами, для встречи в рамках ПМЭФа.

Политолог Александр Немцев ожидает "три основные линии" предстоящего мероприятия. Это послание россиянам в области внутренних вызовов, анонсирование и представление основных национальных проектов, реализация которых стартует с 2025 года. Вторая линия – игра с Западом в преддверии инаугурации Дональда Трампа. Третья – видение будущего сосуществования России и Украины.

"Это послание глобально – и своим гражданам, и украинцам и всему остальному миру", – указал эксперт.

Политолог Николай Миронов заявил, что от "прямой линии" Путина "ждут смыслов", особенно "с учетом геополитической обстановки". Мероприятие будет "глобального характера", хотя людей внутренняя повестка тоже интересует, сообщают "Ведомости".