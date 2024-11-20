Нарышкин: заявление Путина по ядерной доктрине настороженно встретил Запад

Расширение списка оснований применения Россией ядерного оружия исключает возможность победы над ней на поле боя. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу "Национальная оборона".

Он заявил, что Запад настороженно встретил заявление Владимира Путина о корректировке ядерной доктрины.

"Там понимают, что объявленные Владимиром Владимировичем Путиным корректировки во многом обесценивают усилия США и НАТО по нанесению нашей стране "стратегического поражения", а планируемое расширение перечня оснований применения ядерного оружия фактически исключает возможность победы над Вооруженными силами России на поле боя", - сказал Нарышкин.

По его словам, "наши недруги вынуждены признать, что решимость российского президента твердо отстаивать коренные интересы страны всеми имеющимися средствами сужает для Вашингтона и Брюсселя пространство для маневра".

19 ноября Владимир Путин утвердил новый вариант ядерной доктрины России.

Агрессия в отношении России со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее или Белоруссии, если эта агрессия создает критическую угрозу их суверенитету или территориальной целостности.