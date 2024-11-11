СМИ: Макрон и Стармер хотят попросить Байдена разрешить удары вглубь России

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут попытаться убедить президента США Джо Байдена до завершения его президентского срока снять запрет на удары вглубь территории России, сообщает газета Telegraph.

По информации издания, политики готовят последнюю попытку помешать планам избранного президента США Дональда Трампа по уменьшению американской поддержки Украины.

В конце октября президент Владимир Путин сообщил, что Минобороны рассматривает разные возможности ответа в случае, если по России будут наноситься дальнобойные удары. По мнению главы государства, такие атаки технически невозможны для Украины, и могут исходить только от военнослужащих стран НАТО.

До этого американский министр обороны Ллойд Остин заявлял, что США не дают Украине разрешение наносить удары по РФ ракетами большой дальности ATACMS, поскольку места базирования российских Воздушно-космических сил уже находятся вне зоны их досягаемости.