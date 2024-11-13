Умных людей не осталось: в России оценили участие Илона Маска в американском кабинете министров

В Госдуме оценили участие Илона Маска в формировании кабинета министров США. В беседе с SHOT председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов предположил, что кроме Маска в США не осталось умных людей, поэтому Трампу "приходится опираться на тех, кого он знает и кому он верит".

Новый президент Дональд Трамп сейчас формирует команду, которая в ближайшие четыре года будет управлять страной.

Он создал Департамент эффективности государственного управления (DOGE). Его руководителями он назначил предпринимателя Вивека Рамасвами и миллиардера Илона Маска.

Последний поддерживал республиканца во время предвыборной кампании, выступал на его митингах и выделил более 152 миллионов долларов. Глава SpaceX считает, что правительство неправильно расходует деньги налогоплательщиков, а в госаппарате слишком много чиновников.

Ранее мы писали, что Трамп удивил всех выбором телеведущего Пита Хегсета на пост главы Пентагона.