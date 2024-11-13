Защита имиджа: фильму "Ученик. Восхождение Трампа" отказали в прокате в РФ

Фильму "Ученик. Восхождение Трампа" о молодости миллиардера и победившему на выборах президента США Дональда Трампа не выдали прокатное удостоверение в России.

Это произошло из-за того, чтобы не выставлять политика "в плохом свете" перед российской аудиторией. В настоящее время в медиапространстве идет "прогрев темы Трампа" о возможности переговорного процесса по вопросу конфликта вокруг Украины. В США лента вышла в период избирательной кампании, что носило явный политический характер.

Еще одним поводом для отказа в выдаче прокатного удостоверения фильму стало нарушение закона о запрете пропаганды ЛГБТ, поскольку в картине рассказывается, что адвокат и политик Рой Кон был гомосексуалом ("международное движение ЛГБТ" признано в России экстремистским и запрещено).

Лента должна был выйти в России 31 октября, однако за неделю до релиза она пропала из прокатного расписания, сообщает Forbes.