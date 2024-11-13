Российские миллиардеры сомневаются в снятии санкций Трампом

Некоторые российские миллиардеры, пожелавших остаться неизвестными, сомневаются в том, что избранный президентом США Дональд Трамп снимет санкции с Москвы после вступления в должность.

По данным Bloomberg, большинство из них также сомневаются в скором завершении конфликта вокруг Украины. Они также считают, что даже в случае достижения договоренности о прекращении огня на Украине ограничительные меры не будут сняты в ближайшее время.

Опрошенные миллиардеры считают базовый макроэкономический прогноз до 2030 года, опубликованный кабмином РФ в сентябре, слишком оптимистичным. Согласно ему, в 2025–2027 годах экономическая динамика вернется на умеренную траекторию в 2,5–2,8% и в 2028–2030 годах продолжится темпом около 3–3,2%.

Шесть собеседников агентства указали, что экономика России существенно изменилась с начала конфликта на Украине. По этой причине долгосрочные цели бизнеса, по их мнению, кажутся недостижимыми. Вызывает беспокойство "деградация производственных мощностей" в связи с уходом зарубежных компаний и существенное влияние оборонной промышленности на формирование экономики. Собеседники Bloomberg заявили, что процесс импортозамещения протекает медленно, и отметили рост нехватки рабочей силы на рынке труда. При этом, по их словам, у России достаточно ресурсов, чтобы поддерживать свою экономику в условиях боевых действий в течение многих лет.

Наиболее острой проблемой, с которой в настоящее время сталкивается российский бизнес, агентство назвало высокую ключевую ставку Банка России.

Как считает основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, высокая ключевая ставка Банка России тормозит развитие бизнеса. По его словам, это ведет к замедлению российской экономики и повышает инфляцию, на снижение которой изначально была направлена мера.