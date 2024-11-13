Трамп удивил всех выбором телеведущего Пита Хегсета на пост главы Пентагона

Избранный президент США Дональд Трамп удивил всех выбором телеведущего Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Так рассказали источники CNN, знакомые с обсуждениями, пишет РБК.

Как отметили собеседники, на выбор повлияло то, что он давно знаком с Хегсетом, был впечатлен его карьерой, считает его умным, а его внешность — подходящей.

Отмечается, что еще в понедельник основным кандидатом на пост главы Пентагона телеведущий не считался. Высокопоставленный член Республиканской партии заявил телеканалу, что выбор на этот пост стал "полным сюрпризом".

Еще во время первого президентского срока Трамп хотел назначить Хегсета на пост главы Министерства по делам ветеранов, но тогда его отговорили, сообщил телеканал.