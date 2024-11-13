13 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

СМИ: Трамп заинтересован в двух пунктах "плана победы" Зеленского

В "план победы" президента Украины Владимира Зеленского были заложены два пункта из расчета, что Дональд Трамп победит на выборах в США. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, участвовавшие в составлении документа, сформулировать предложения, которые бы стимулировали тесное сотрудничество США и Украины, а не прекращение критически важной помощи, помогали союзники Киева в Европе и США, включая высокопоставленных республиканцев.

Эти два предложения украинский лидер представил Трампу в Нью-Йорке в сентябре, и они его заинтересовали. Речь идет о замене части контингента США в Европе украинскими военными после завершения конфликта вокруг Украины. Второй пункт - о разделе ключевых природных ресурсов Украины с западными партнерами. Кроме того, украинские бизнес-лидеры убеждают правительство страны предоставить Трампу полномочия по инвестиционному контролю на Украине, что позволило бы Вашингтону выбирать, кто может вести бизнес в стране.

Издание отмечает, что Украина и ее союзники обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин, воодушевленный достигнутым на поле боя преимуществом, может побудить США принять план мирного урегулирования на условиях, выгодных Москве.

Ранее сообщалось, что Трамп, Орбан и папа Франциск остановят помощь Украине.

Теги: Трамп, Зеленский, Украина, спецоперация


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Ранее 12.11.2024 16:18 Мск СМИ: Трамп, Орбан и папа Франциск остановят помощь Украине

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