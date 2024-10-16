16 Октября 2024
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Общество В России
Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Суд арестовал счета и недвижимость генерала Кузнецова на 300 млн рублей

Суд арестовал 29 счетов в банках и шесть объектов недвижимости бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его родственников.

Как сообщает ТАСС, в списке арестованного фигурируют земельный участок в Красногорске, дом и участок в деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, земля в Краснодаре, трехэтажный дом площадью более 1,1 тыс. кв. м на ней, а также квартира на Ярцевской улице в Москве.

Следствие оценило все арестованное имущество по делу Кузнецова на общую сумму в размере более 300 млн рублей.

Кузнецова задержали в мае этого года. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 гг. глава восьмого управления Генерального штаба ВС РФ Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за "совершение определенных действий в их пользу".

Во время обыска в квартирах, где жил и был зарегистрирован офицер, изъяты деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму в 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Ранее военный суд продлил до 12 января срок ареста Кузнецову.

Теги: юрий кузнецов, арест имущества, недвижимость


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